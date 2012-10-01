Необходимо написать ТЗ.

$100
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Нужно написать ТЗ для jabber клиента под Symbian.

Основываясь уже на выпущенных версиях под другие платформы...

В общем нужен человек кто пишет ТЗ, и делает это профессионально.

13 лет назад
bulova
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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