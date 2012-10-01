Нужно 10 уникальных текстов по 1,5 - 2 тысячи символов. Оплата по 1 wmz за тысячу символов без пробелов. Тематику дам.
Необходимо написать 4 текста для интернет-магазина
Необходимо написать 4 текста для интернет магазина
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Что писать - полное свобода выбора.
Сразу после работы отсылаем деньги через веб мони.
Никаких предоплат!
Wtyf djghjcf 600 - 1000 рублей
Всего доброго
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