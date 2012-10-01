Необходимо написать 4 текста для интернет-магазина

$20
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Закрыт9 заявок254 просмотра

Необходимо написать 4 текста для интернет магазина

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Доставка 10 дней и даем трек номер

Что писать - полное свобода выбора.

Сразу после работы отсылаем деньги через веб мони.

Никаких предоплат!

Wtyf djghjcf 600 - 1000 рублей

Всего доброго

13 лет назад
tabletka-eu
Альберт 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров