Рерайт новостей

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Закрыт49 заявок380 просмотров

Ищу человека, который будет каждый день производить хороший рерайт нескольких новостей. Объем каждой около 1000 символов.

13 лет назад
vermeleon
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров