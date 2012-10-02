Ищу человека, который будет каждый день производить хороший рерайт нескольких новостей. Объем каждой около 1000 символов.
Обзор мобильных телефонов
Добрый день, уважаемые копирайтеры.
Мне на постоянку нужен копирайтер для написания хороших обзоров мобильных телефонов
В задачу также будет входить подбор картинок.
Обзоры нужны в размере от 3 до 6к символов.
Оплата 25р за тысячу символов.
Гарантия оплаты — атестат вебмани с бл более 68. В начале сотрудничества возможна авторизация в кипере для подтверждения моих слов. Также возможна небольшая предоплата, если вы докажите мне свою ответственность и квалификацию)
по поводу свежей регистрации на данном ресурсе — сайт, на котором я постоянно работал сегодня ввел услвия сотрудничества, которые мне не приемлемы. приходится искать новые площадки для поиска исполнителей
Обязательные требования:
Мне нужны люди, которые будут ответственны, сдавать тексты вовремя и не будут пропадать без предупреждений.
Грамотности уделяю особое внимание. Если у вас не хватит пары запятых — это не страшно., но если вы путаете тся и ться — мы не сработаемся.
Заявки фрилансеров
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