Обзор мобильных телефонов

Добрый день, уважаемые копирайтеры.

Мне на постоянку нужен копирайтер для написания хороших обзоров мобильных телефонов

В задачу также будет входить подбор картинок.

Обзоры нужны в размере от 3 до 6к символов.

Оплата 25р за тысячу символов.

Гарантия оплаты — атестат вебмани с бл более 68. В начале сотрудничества возможна авторизация в кипере для подтверждения моих слов. Также возможна небольшая предоплата, если вы докажите мне свою ответственность и квалификацию)

по поводу свежей регистрации на данном ресурсе — сайт, на котором я постоянно работал сегодня ввел услвия сотрудничества, которые мне не приемлемы. приходится искать новые площадки для поиска исполнителей

Обязательные требования:

Мне нужны люди, которые будут ответственны, сдавать тексты вовремя и не будут пропадать без предупреждений.

Грамотности уделяю особое внимание. Если у вас не хватит пары запятых — это не страшно., но если вы путаете тся и ться — мы не сработаемся.