Надо написать тексты для сайта магазина футболок.

Общее количество текстов — 32, суммарный объем знаков — 19600.

ТЗ в приложении.

Требования:

1) Текст должен быть ориентирован на людей. То есть, при прочтении не должно возникать впечатления. что текст составлен исключительно в интересах СЕО.

2) Строгое соблюдение требований ТЗ к вхождению ключевиков и объему текста.

3) Пожелание по стилистике текстов: употреблять как можно меньше общих фраз, которые могут относиться к любому товару вообще, или всему ассортименту в целом. Тексты должны быть написаны как можно более конкретно про соответствующий товар (или коллекцию).