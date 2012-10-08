Написать тексты для сайта

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Завершен34 заявки317 просмотров

Надо написать тексты для сайта магазина футболок.

Общее количество текстов — 32, суммарный объем знаков — 19600.

ТЗ в приложении.

Требования:

1) Текст должен быть ориентирован на людей. То есть, при прочтении не должно возникать впечатления. что текст составлен исключительно в интересах СЕО.

2) Строгое соблюдение требований ТЗ к вхождению ключевиков и объему текста.

3) Пожелание по стилистике текстов: употреблять как можно меньше общих фраз, которые могут относиться к любому товару вообще, или всему ассортименту в целом. Тексты должны быть написаны как можно более конкретно про соответствующий товар (или коллекцию).

13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Спасибо Татьяне за прекрасно выполненный проект. Качественно написанные тексты за совсем небольшую плату — такой подход сейчас встречается очень не часто, даже среди копирайтеров с высокими рейтингами. Очень приятно принимать такую работу.
Сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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