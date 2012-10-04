в приложенном архиве работа на 21733 знака без пробелов по курортно-медицинской тематике. качество: >70% проверка антиплагиатом. жду ваших предложений.
Сделать описания товаров для сайта по маникюру
Есть список из товаров, которые нуждаются в качественных и уникальных описаниях. Нужно найти на русскоязычных сайтах эти товары и сделать профессиональный рерайт описаний. Просьба к кандидатам сразу указывать стоимость за 1000 знаков без пробелов и прикладывать ссылки на аналогичные работы.
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