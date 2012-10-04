Сделать описания товаров для сайта по маникюру

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок172 просмотра

Есть список из товаров, которые нуждаются в качественных и уникальных описаниях. Нужно найти на русскоязычных сайтах эти товары и сделать профессиональный рерайт описаний. Просьба к кандидатам сразу указывать стоимость за 1000 знаков без пробелов и прикладывать ссылки на аналогичные работы.

13 лет назад
berserge
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Apriora
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня
Отличный копирайтер - сделала описания для товаров индустрии красоты очень оперативно и качественно, с душой. Рекомендую, сотрудничеством очень доволен, будем продолжать работать.
Надеюсь, наше сотрудничество с Сергеем продлится долго, потому как я довольна и тематикой, и формой общения с этим заказчиком. Все на высшем уровне. Спасибо, Сергей.

Заявки фрилансеров

Apriora
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад