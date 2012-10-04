Редактор в печатном издании более 6 лет
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Отзывы заказчиков
$47
10 баллов
11 лет назад
Инна, благодарен вам за сотрудничество. Тексты еще будут нужны, так что взаимодействие не считаю завершенным. Спасибо за быстрое выполнение работы и за ее высокое качество.
$100
10 баллов
11 лет назад
Инна,благодарю Вас за сотрудничество и быстро,а так же качественно выполненную работу.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув.Соколова И.
Ответный отзыв
Полностью довольна сотрудничеством с Инессой. Работали с частичной предоплатой, проблем после выполнения задания не возникло. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в рамках вашего интересного проекта. Спасибо.
$200
10 баллов
11 лет назад
Отличный копирайтер - сделала описания для товаров индустрии красоты очень оперативно и качественно, с душой. Рекомендую, сотрудничеством очень доволен, будем продолжать работать.
Ответный отзыв
Надеюсь, наше сотрудничество с Сергеем продлится долго, потому как я довольна и тематикой, и формой общения с этим заказчиком. Все на высшем уровне. Спасибо, Сергей.