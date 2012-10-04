Apriora

Инна Дмитриева Apriora

 
40 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Редактор в печатном издании более 6 лет

Все отзывы и работы тут:

https://www.free-lance.ru/users/Apriora/

Отзывы заказчиков
tevez
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$47
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Дмитриевой Инны
Инна, благодарен вам за сотрудничество. Тексты еще будут нужны, так что взаимодействие не считаю завершенным. Спасибо за быстрое выполнение работы и за ее высокое качество.
Mercante
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
"Карусель"
Инна,благодарю Вас за сотрудничество и быстро,а так же качественно выполненную работу.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув.Соколова И.
Полностью довольна сотрудничеством с Инессой. Работали с частичной предоплатой, проблем после выполнения задания не возникло. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в рамках вашего интересного проекта. Спасибо.
Ответный отзыв
berserge
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сделать описания товаров для сайта по маникюру
Отличный копирайтер - сделала описания для товаров индустрии красоты очень оперативно и качественно, с душой. Рекомендую, сотрудничеством очень доволен, будем продолжать работать.
Надеюсь, наше сотрудничество с Сергеем продлится долго, потому как я довольна и тематикой, и формой общения с этим заказчиком. Все на высшем уровне. Спасибо, Сергей.
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