Тексты-описания мебели

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок252 просмотра

Привет, друзья!

Требуются красивые тексты-описания мебели для ванной комнаты, каждый текст объемом 700-800 знаков б.п. В день необходимо писать 25 текстов, уникальность - больше 95%.

Речь идет о рерайте, информации в интернете море.

Стоимость работы - 30 руб. за 1000 знаков. В неделю выходит 4200 рублей

Оплата на ЯД или WMR.

Прикрепляю файл с текстами, которые нравятся

Для тех, кто заинтересовался, прошу присылать тестовый текст на 500+ знаков о тумбе с раковиной Аква Родос Маттео по аналогии с текстами, которые Вы видите в примерах.

Работы очень много

13 лет назад
Ilya_F
Илья 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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