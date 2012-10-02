Привет, друзья!

Требуются красивые тексты-описания мебели для ванной комнаты, каждый текст объемом 700-800 знаков б.п. В день необходимо писать 25 текстов, уникальность - больше 95%.

Речь идет о рерайте, информации в интернете море.

Стоимость работы - 30 руб. за 1000 знаков. В неделю выходит 4200 рублей

Оплата на ЯД или WMR.

Прикрепляю файл с текстами, которые нравятся

Для тех, кто заинтересовался, прошу присылать тестовый текст на 500+ знаков о тумбе с раковиной Аква Родос Маттео по аналогии с текстами, которые Вы видите в примерах.

Работы очень много