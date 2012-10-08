Написать сценарии проведения Нового Года Змеи

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Завершен13 заявок204 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо написать 3 сценария проведения Нового Года Змеи. Два сценария должны быть для проведения корпоративного праздника в кафе (для взрослых) и еще 1 - для проведения детского праздника. Сценарии должны содержать интересные конкурсы и игры соответствующие тематике. Нельзя забывать про символ года - в сценариях он должен обязательно упоминаться, может как один из персонажей.

Каждый сценарий примерно 4-5 тыс.знаков. Тексты сценариев должны быть уникальными на 100%.

Максимальный срок выполнения - 1 месяц.

Жду предложений от исполнителей, с указанием цены ВСЕГО проекта.

Оплата на Webmoney в WMR.

13 лет назад
kraftway88
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$30
10 дней
Задание выполнено намного быстрее, чем планировалось, работой доволен, рекомендую!
Отличный заказчик: замечательный проект, точно сформулированное задание, благоприятное общение. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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