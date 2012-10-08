Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования: - холодильные витрины - холодильные шкафы - морозильные лари - холодильные горки - холодильные камеры - сплит-системы - моноблоки ...
Написать сценарии проведения Нового Года Змеи
Здравствуйте!
Необходимо написать 3 сценария проведения Нового Года Змеи. Два сценария должны быть для проведения корпоративного праздника в кафе (для взрослых) и еще 1 - для проведения детского праздника. Сценарии должны содержать интересные конкурсы и игры соответствующие тематике. Нельзя забывать про символ года - в сценариях он должен обязательно упоминаться, может как один из персонажей.
Каждый сценарий примерно 4-5 тыс.знаков. Тексты сценариев должны быть уникальными на 100%.
Максимальный срок выполнения - 1 месяц.
Жду предложений от исполнителей, с указанием цены ВСЕГО проекта.
Оплата на Webmoney в WMR.
Выбранный исполнитель
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