Написать сценарии проведения Нового Года Змеи

Здравствуйте!

Необходимо написать 3 сценария проведения Нового Года Змеи. Два сценария должны быть для проведения корпоративного праздника в кафе (для взрослых) и еще 1 - для проведения детского праздника. Сценарии должны содержать интересные конкурсы и игры соответствующие тематике. Нельзя забывать про символ года - в сценариях он должен обязательно упоминаться, может как один из персонажей.

Каждый сценарий примерно 4-5 тыс.знаков. Тексты сценариев должны быть уникальными на 100%.

Максимальный срок выполнения - 1 месяц.

Жду предложений от исполнителей, с указанием цены ВСЕГО проекта.

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