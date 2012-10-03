Статья на habrahabr

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок286 просмотров

Требуется написать несколько статей на хабр, а также потребуется создать и вести блог компании.

Наличие аккаунта на Habrahabr - будет огромным плюсом. Если есть - просьба давать ссылку.

13 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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