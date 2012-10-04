Сделать текст на сайте понятным

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Завершен10 заявок247 просмотров

Требуется переписать текст на сайте http://agentprice.ru в серой колонке справа, раздел "как это работает?", чтобы было более просто, понятно и доступно. Чтобы посетителю не пришлось гадать что именно подразумевалось в том или ином пункте.

300 рублей выделяется на поиск товаров, чтобы вы могли сами испробовать систему в действии. И на основе этого написать текст лучше, понятней и проще, чем есть на сайте сейчас. Никаких длинных поэм, чем короче, лаконичнее и понятнее, тем лучше.

Предлагайте ваши цены и сроки.

Оплата на рублевый вебмани + отзыв.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlenaGr
Алена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$3
1 день
Алена сделала все качественно, быстро, оперативно. Никаких проблем не возникло, задачу поняла сразу, объяснять почти ничего не пришлось. Так держать :) 10 баллов!
Спасибо за удачное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

AlenaGr
Алена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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