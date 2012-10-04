Сделать текст на сайте понятным

Требуется переписать текст на сайте http://agentprice.ru в серой колонке справа, раздел "как это работает?", чтобы было более просто, понятно и доступно. Чтобы посетителю не пришлось гадать что именно подразумевалось в том или ином пункте.

300 рублей выделяется на поиск товаров, чтобы вы могли сами испробовать систему в действии. И на основе этого написать текст лучше, понятней и проще, чем есть на сайте сейчас. Никаких длинных поэм, чем короче, лаконичнее и понятнее, тем лучше.

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