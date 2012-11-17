Требуется написать 18 текстов о сериях и моделях ноутбуков. Объем каждого текста в пределах 1500-1700 знаков. ASUS: X, S46CM, N76VZ, X501A, X55A Lenovo: B570, G480, G580, G780, G570 Lenovo IdeaPad: ...
Написание текстов на разделы сайта
Необходимо написать качественные тексты на разделы сайта по тематике оптика! Минимум воды, максимум полезной информации. Жду предложений!
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