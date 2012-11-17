Написание текстов на разделы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки198 просмотров

Необходимо написать качественные тексты на разделы сайта по тематике оптика! Минимум воды, максимум полезной информации. Жду предложений!

13 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

terraho
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$3
1 день
Работой вполне доволен. тексты выполнены вовремя и качественно!

Заявки фрилансеров

terraho
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создания СЕО-контента для сайта компании

    Приглашаю к сотрудничеству копирайтера/рерайтера для создания СЕО контента для сайта компании занимающейся продажей запчастей для спец. техники (строительная, дорожная, погрузчики). Есть готовый шаблон сайта и общее представление о его содержании. ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подготовка рекламных текстов, копирайт, рерайт

    Коротко о проекте. Есть облачная система автоматизации бизнеса http://www.business365.ru/ Систему запустили месяц назад. Сейчас раскручивают. Нужна поддержка в этом вопросе. Интересует: 1. Подготовка уникальных ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен текст на 4000 символов

    $5

    Нужен текст для игрового сервера ancientwar _ru на 4000 символов уникальность 100% ключи в тексте надо использовать : линейдж официальный, линейдж 2 официальный, линейдж официальный сайт ,Lineageii, линейдж ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать тексты для 3–4 страниц сайта веб-студии

    Нужен недорогой копирайтер. Задание простое, подойдет всем копирайтерам. (работа на 1-2 часа) Нужно написать тексты для 3–4 страниц сайта веб студии, это описание тарифов и тому подобное. Оплата будет производится ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются начинающие рерайтеры

    $250

    Добрый вечер. Требуются рерайтеры широко профиля. Требования: * Умение писать уникальные тексты при необходимости вставляя ключевые слова(если это оговорено в ТЗ). * Частый онлайн. * Пунктуальность(четко оговариваем сроки ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер на сайт тематики Форекс

    $250

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт форекс тематики. Если вы еще немного торгуете самостоятельно, то просто отлично :). Ключевые слова, по которым нужны статьи, я буду предоставлять. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон разговора по телефону

    $10

    Необходимо подготовить шаблоны разговоров по телефону клиента с продавцом для ИМ косметики . Специализация ИМ — продажа косметики мертвого моря Ахава, Премьер, Sea of Spa. Основная задача шаблонов грамотная ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Описание жилых комплексов Петербурга

    Ищу людей, способных прочитать о жилом комплексе информацию на сайте застройщика и описать его своими словами по схеме. Пример устраивающего меня описания прикреплен к данному проекту. Требования: знание районов ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад