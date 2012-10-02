Сделать рерайт 25 000 знаков (духи туалетные воды)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт46 заявок257 просмотров

есть 500 текстов по 500 знаков описание марок духов, нужно сделать рерайт с высокой степенью уникальности.

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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