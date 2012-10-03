Написание документации

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок202 просмотра

Необходимо написать документацию для продукта компании. Продукт представляет собой коммуникационное веб-приложение. В приложении много различных страниц и элементов управления, которые необходимо описать языком, доступным для рядового пользователя.

Необходимо отлично знать русский язык, уметь размещать графическую информацию (скриншоты), не бояться самовыражения.

13 лет назад
aboykov
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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