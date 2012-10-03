Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры: 1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах; 2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию; 3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много; 4. ...
Набить текст из mp3
Необходимо набить текст из mp3 файла, длительность 50 минут.
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