Копирайтер на тему сантехники

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Закрыт15 заявок290 просмотров

Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры:

1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах;

2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию;

3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много;

4. Имеющие в портфолио тексты сантехнической или смежной тематики, которые можно почитать;

Требования к текстам:

1. Текст должен иметь четкую структуру;

2. Быть уникальным, это проверяется в первую очередь;

3. Ключевики должны быть выделены жирным.

Оплата 1,5$/1000 знаков (б.п.)

12 лет назад
Theorist
Борис 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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