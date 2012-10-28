Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе). Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы ...
Рерайт 10к знаков на стройтематику.
Добрый день, всем привет с совершившего суицид free-lance.ru (https://www.free-lance.ru/users/maestroSt/)
Требуется быстрый рерайт 10к знаков по строительной тематике.
В ответе цена, срок?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
ДОбрый день! Необходимо просмотреть все карточки товаров на моем сайте "здорови точка ком" и выявить те, которые не имеют картинки внутри или в анонсе. Результатом вашей работы должен стать список ссылок со "сломанными" товарамиКопирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется написать несколько статей на хабр, а также потребуется создать и вести блог компании. Наличие аккаунта на Habrahabr - будет огромным плюсом. Если есть - просьба давать ссылку.Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта Credit-Card.ru нужен рерайтер, обязательно разбирающийся в банковской теме. Суть работы: оперативно (желательно моментально) переписывать пресс-релизы банков и публиковать на нашем сайте. Собирать тематические новости с других ресурсов - публиковать рерайты. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Друзья, мне нужна ваша помощь) здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения) нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора ...Завершен13 лет назад
- $50
semos-invest.ru текст на главную страницу, на страницу о компании В дальнейшем будем сайт продвигать, Хотелось бы работать постоянно по мере появления новостей... сколько стоит?Завершен13 лет назад
- $100
Несколько статей для строительного портала Добрый день, нужно написать 4 качественные статьи для строительного сайта. Статьи должны быть одними из самых лучших, которые есть на сегодняшний день в интернете. Названия статей: ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать качественные тексты на разделы сайта по тематике оптика! Минимум воды, максимум полезной информации. Жду предложений!Завершен13 лет назад
- $40
есть 500 текстов по 500 знаков описание марок духов, нужно сделать рерайт с высокой степенью уникальности.Копирайтинг46 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется переписать текст на сайте http://agentprice.ru в серой колонке справа, раздел "как это работает?", чтобы было более просто, понятно и доступно. Чтобы посетителю не пришлось гадать что именно подразумевалось в том или ином пункте. ...Завершен13 лет назад