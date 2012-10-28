Рерайт 10к знаков на стройтематику.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки179 просмотров

Добрый день, всем привет с совершившего суицид free-lance.ru (https://www.free-lance.ru/users/maestroSt/)

Требуется быстрый рерайт 10к знаков по строительной тематике.

В ответе цена, срок?

13 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
C Аллой работаю вот уже 50-60к знаков. Сотрудничеством доволен. Быстро, качественно, всегда в срок. Рекомендую.
Уже не один проект сотрудничаем, чему я очень рада, т.к. Алексей - прекрасный заказчик. Чёткое ТЗ, не торопит, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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