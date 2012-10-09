aboykov

Александр aboykov

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна системы документации

    $2500

    Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести. Обратите внимание! Обязателен опыт в дизайне интерфейсов. ...

    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание документации

    $2500

    Необходимо написать документацию для продукта компании. Продукт представляет собой коммуникационное веб-приложение. В приложении много различных страниц и элементов управления, которые необходимо описать языком, доступным для рядового пользователя. Необходимо отлично знать русский язык, уметь размещать графическую ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка админки на ExtJS

    $2500

    Необходимо разработать административную панель управления для отдела по работе с клиентами. Административная панель включает в себя 10 разделов работы с клиентами. Разработка должна вестись на ExtJS, HTML5, PHP, MySQL5. База данных и архитектура уже создана, ...

    PHPHTMLExt JS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад