Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести. Обратите внимание! Обязателен опыт в дизайне интерфейсов. ...