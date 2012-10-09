Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести. Обратите внимание! Обязателен опыт в дизайне интерфейсов. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо написать документацию для продукта компании. Продукт представляет собой коммуникационное веб-приложение. В приложении много различных страниц и элементов управления, которые необходимо описать языком, доступным для рядового пользователя. Необходимо отлично знать русский язык, уметь размещать графическую ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо разработать административную панель управления для отдела по работе с клиентами. Административная панель включает в себя 10 разделов работы с клиентами. Разработка должна вестись на ExtJS, HTML5, PHP, MySQL5. База данных и архитектура уже создана, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад