Разработка дизайна системы документации

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт14 заявок268 просмотров

Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести.

Обратите внимание! Обязателен опыт в дизайне интерфейсов.

Подробности после знакомства.

13 лет назад
aboykov
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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