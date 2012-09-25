Требуется разработать интерфейс iPhone приложения. на 5-6 экранов. Приложение несложное. Подробное ТЗ высылаю на емайл. Обязательно оставьте емайл в заявке! Заявки принимаются только от фрилансеров со скайпом и с возможностью созвона в случае необходимости ...
Разработка дизайна системы документации
Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести.
Обратите внимание! Обязателен опыт в дизайне интерфейсов.
Подробности после знакомства.
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