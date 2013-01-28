Юзабилити тест веб-интерфейса и предложить решение

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок159 просмотров

1. Нужно протестировать веб интерфейс на удобство, понятность для пользователя. Навигация.

2. сделать отчет в которой указать слабые места.

3. Предложить свой вариант решения . Сделать редизайн одной страницы.

13 лет назад
meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleshka-ent
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$400
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aleshka-ent
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад