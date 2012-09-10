UI для iOS приложения

В приложении будет 2 экрана и 3 небольших окошка + сплеш скрин и иконка. Приветствуется простота и минимализм. Если вы никогда не делали UI, пожалуйста, не подписывайтесь на эту работу. Бюджет - до 400 долларов.

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