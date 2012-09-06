Дизайн интерфейса приложения (срочно)

Нужно сделать интерфейс приложения для тактильного экрана. Представляет из себя контур города с нанесенными несколькими точками и несколько кнопок для работы. От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать ТЗ. С вебстудиями не работаю, только фрилансеры