Дизайн интерфейса приложения (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок218 просмотров

Нужно сделать интерфейс приложения для тактильного экрана. Представляет из себя контур города с нанесенными несколькими точками и несколько кнопок для работы. От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать ТЗ. С вебстудиями не работаю, только фрилансеры

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров