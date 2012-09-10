Дизайн интерфейса игры под Android и iOS

Здравствуйте уважаемые дизайнеры и не только.

Группа молодых людей готовит проект. Но у программистов не хватает рук, чтобы нарисовать красивый интерфейс.

Тематика известна. Покажу даже что нужно нарисовать. От вас нужна инициатива и умение офигенно работать с инструментами Adobe.

Есть небольшое НО. Точнее оно большое. Бюджет минимальный. Возможно, придется работать за еду ;). Ну или за процент от будущей прибыли.

Кому интересно, пишите.