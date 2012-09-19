Интерфейс приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт8 заявок160 просмотров

Ищу специалиста дизайнера по интерфейсу веб приложений , админок и тп для регулярной совместной работы. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы прислать детальное ТЗ для оценки сроков и бюджета

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров