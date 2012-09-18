Для проекта требуется разработчик UI

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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В разрабатываемый проект требуется грамотный разработчик UI

Разработка и проектирование интерфейсов должна производиться в рамках Ext JS а также в рамках devexpress интерфейсов.

Проект интересный и продолжительный. Оплата высокая, договорная, требуется разработчик или группа разработчиков и проектировщиков UI.

Обязательно опыт и портфолио разрабатываемых desktop и web интерфейсов.

JavaScript
13 лет назад
maddogmax13
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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