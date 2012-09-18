Здравствуйте уважаемые дизайнеры и не только. Группа молодых людей готовит проект. Но у программистов не хватает рук, чтобы нарисовать красивый интерфейс. Тематика известна. Покажу даже что нужно нарисовать. От вас нужна ...
Для проекта требуется разработчик UI
В разрабатываемый проект требуется грамотный разработчик UI
Разработка и проектирование интерфейсов должна производиться в рамках Ext JS а также в рамках devexpress интерфейсов.
Проект интересный и продолжительный. Оплата высокая, договорная, требуется разработчик или группа разработчиков и проектировщиков UI.
Обязательно опыт и портфолио разрабатываемых desktop и web интерфейсов.
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