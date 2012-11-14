Дизайн игры для iPhone

$1380
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка208 просмотров

Нужно разработать дизайн игры Lines для iPhone/iPad

13 лет назад
lancerx86
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 дней назад
13 лет назад
$1450
20 дней
Сотрудничество было приятным. Результатом работы доволен. Работы было выполнено больше, чем оговорено за те же деньги. Очень понравилось, что Маша предлагала очень удачные дополнения к уже готовому дизайну. Она это могла не делать, а оставить все как есть. Очень понравилась чувство собственного стиля. Иногда, когда смотришь на готовый результат, кажется, что это не очень так как нигде такого не видел. А потом понимаешь, что это именно то, что тебе надо. Из-за того, что никто так не делает понимаешь, что перед тобой качественный авторский дизайн. Все мои пожелания для правок были учтены. Иногда мои пожелания были неудачным, но чтоб это понять Маше приходилось рисовать этот вариант для меня. Желаю Маше адекватных заказчиков, которые знают, чего хотят.
После довольно продолжительного проекта могу порекомендовать Сергея только с самой положительной стороны. С ним было очень комфортно и приятно работать. Готовность к обсуждению, умение воспринимать нестандартные идеи и своевременная оплата - отличительные черты Сергея как заказчика. Приятное, компетентное и дружелюбное общение - как человека в целом. Желаю всяческих успехов в дальнейшей реализации его проектов. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 дней назад
13 лет назад
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Дизайн интерфейсов и игр