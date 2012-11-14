Дизайн игры для iPhone

Сотрудничество было приятным. Результатом работы доволен. Работы было выполнено больше, чем оговорено за те же деньги. Очень понравилось, что Маша предлагала очень удачные дополнения к уже готовому дизайну. Она это могла не делать, а оставить все как есть. Очень понравилась чувство собственного стиля. Иногда, когда смотришь на готовый результат, кажется, что это не очень так как нигде такого не видел. А потом понимаешь, что это именно то, что тебе надо. Из-за того, что никто так не делает понимаешь, что перед тобой качественный авторский дизайн. Все мои пожелания для правок были учтены. Иногда мои пожелания были неудачным, но чтоб это понять Маше приходилось рисовать этот вариант для меня. Желаю Маше адекватных заказчиков, которые знают, чего хотят.