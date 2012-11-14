Разработать сабж. Как пример Virus Barrier Express (http://itunes.apple.com/us/app/virusbarrier-express/id411642093?mt=12) за более развернутым ТЗ в личку обязательным опыт создания интерфейса для ПО
Дизайн игры для iPhone
Нужно разработать дизайн игры Lines для iPhone/iPad
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