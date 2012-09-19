В разрабатываемый проект требуется грамотный разработчик UI Разработка и проектирование интерфейсов должна производиться в рамках Ext JS а также в рамках devexpress интерфейсов. Проект интересный и продолжительный. Оплата высокая, ...
Нарисовать простой интерфейс для программы тестов
Нужно нарисовать интерфейс для программы тестирования.
Интерфейс должен быть прост и понятен для близорукого дебила с 3 классами церковно-приходской школы первый раз в жизни увидевшего компьютер. То есть должно быть понятно, что текст вопроса надо прочитать и нажать соответствующую кнопку.
И тем не менее интерфейс должен быть симпатичным, современным, в светлых тонах, без ярких цветов.
Все надписи должны нормально читаться с экранов от 10 дюймов и выше.
нтерфейс рассчитан на управление пальцами, но и использование мыши не должно вызывать проблем.
Программа всегда работает на полный экран, основные элементы указаны на рисунке (расположение может быть любым, но логичным и удобным).
1. Название теста. до 40 символов, некрупным шрифтом.
2. ФИО испытуемого.
3. Индикатор выполнения теста. Или просто текст или некий прогресс-бар или, и то, и другое. (Смотря что будет лучше смотреться)
4. Инструкция к тесту. 1 абзац текста, может отсутствовать
5. Вопрос. От 1 предложения до 2 абзацев текста.
6. Кнопка "Назад". В некоторых случаях может называться "Отмена" или вообще отсутствовать.
7. Кнопка "Дальше" В некоторых случаях может называться "Вперед", "Следующий" или вообще отсутствовать.
8. Выбор вариантов ответа. В разных случаях может быть от 1 до 7 кнопок. Должны быть расположены в ряд.
Что мне в итоге надо:
1. Рисунок разрешением 3200 на 1800 (bmp, 24bit) - Фон с неизменными элементами, на который будет выводится все остальное: текст, кнопки.
2. Координаты текстовых окон - то есть мест куда должен выводиться текст, размер шрифта и начертание.
(Пример: поле ФИО, 100х80 - 140 х 680, Arial курсив 18 в две строки, форматирование по центру)
3. Рисунки всех кнопок, без текста, (bmp 24bit), координаты, куда они должны рисоваться. А также координаты, куда должен выводиться текст на кнопку, размер шрифта и начертание.
4. Исходные файлы на случай если я снова обращусь к вам, чтобы что-то подкорректировать.
Контрагенты с высоким рейтингом могут рассчитывать на разумную предоплату, в остальных случаях - предоплата только после демонстрации эскизов.
Пожалуйста, в заявке указывайте сроки и цену.
Если я что-то упустил или что-то не ясно - спрашивайте.
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