Нарисовать простой интерфейс для программы тестов

Нужно нарисовать интерфейс для программы тестирования.

Интерфейс должен быть прост и понятен для близорукого дебила с 3 классами церковно-приходской школы первый раз в жизни увидевшего компьютер. То есть должно быть понятно, что текст вопроса надо прочитать и нажать соответствующую кнопку.

И тем не менее интерфейс должен быть симпатичным, современным, в светлых тонах, без ярких цветов.

Все надписи должны нормально читаться с экранов от 10 дюймов и выше.

нтерфейс рассчитан на управление пальцами, но и использование мыши не должно вызывать проблем.

Программа всегда работает на полный экран, основные элементы указаны на рисунке (расположение может быть любым, но логичным и удобным).

1. Название теста. до 40 символов, некрупным шрифтом.

2. ФИО испытуемого.

3. Индикатор выполнения теста. Или просто текст или некий прогресс-бар или, и то, и другое. (Смотря что будет лучше смотреться)

4. Инструкция к тесту. 1 абзац текста, может отсутствовать

5. Вопрос. От 1 предложения до 2 абзацев текста.

6. Кнопка "Назад". В некоторых случаях может называться "Отмена" или вообще отсутствовать.

7. Кнопка "Дальше" В некоторых случаях может называться "Вперед", "Следующий" или вообще отсутствовать.

8. Выбор вариантов ответа. В разных случаях может быть от 1 до 7 кнопок. Должны быть расположены в ряд.

Что мне в итоге надо:

1. Рисунок разрешением 3200 на 1800 (bmp, 24bit) - Фон с неизменными элементами, на который будет выводится все остальное: текст, кнопки.

2. Координаты текстовых окон - то есть мест куда должен выводиться текст, размер шрифта и начертание.

(Пример: поле ФИО, 100х80 - 140 х 680, Arial курсив 18 в две строки, форматирование по центру)

3. Рисунки всех кнопок, без текста, (bmp 24bit), координаты, куда они должны рисоваться. А также координаты, куда должен выводиться текст на кнопку, размер шрифта и начертание.

4. Исходные файлы на случай если я снова обращусь к вам, чтобы что-то подкорректировать.

Контрагенты с высоким рейтингом могут рассчитывать на разумную предоплату, в остальных случаях - предоплата только после демонстрации эскизов.

Пожалуйста, в заявке указывайте сроки и цену.

Если я что-то упустил или что-то не ясно - спрашивайте.