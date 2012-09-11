Интерфейс графической оболочки антивируса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок160 просмотров

Разработать сабж.

Как пример Virus Barrier Express

(http://itunes.apple.com/us/app/virusbarrier-express/id411642093?mt=12)

за более развернутым ТЗ в личку

обязательным опыт создания интерфейса для ПО

13 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров