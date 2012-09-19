Интерфейс для игры (Android)

Необходимо сделать интерфейс уже готовой игры под Android. Интерфейс нужен только для самого игрового процесса, остальные уже есть. Ваши цены в комментарии.

Вкратце надо будет придумать как отображать три числовых поля и прогресс бар. Ну и немного мелочей.