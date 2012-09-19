1. Нужно протестировать веб интерфейс на удобство, понятность для пользователя. Навигация. 2. сделать отчет в которой указать слабые места. 3. Предложить свой вариант решения . Сделать редизайн одной страницы.
Интерфейс для игры (Android)
Необходимо сделать интерфейс уже готовой игры под Android. Интерфейс нужен только для самого игрового процесса, остальные уже есть. Ваши цены в комментарии.
Вкратце надо будет придумать как отображать три числовых поля и прогресс бар. Ну и немного мелочей.
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