Интерфейс для игры (Android)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт11 заявок207 просмотров

Необходимо сделать интерфейс уже готовой игры под Android. Интерфейс нужен только для самого игрового процесса, остальные уже есть. Ваши цены в комментарии.

Вкратце надо будет придумать как отображать три числовых поля и прогресс бар. Ну и немного мелочей.

Android
13 лет назад
skiller
Олег 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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