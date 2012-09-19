Дизайн приложения под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок158 просмотров

Нужно нарисовать несколько скриншотов мобильного приложения и параллельно сделать несколько второстепенных задач.

Интересуют цены и сроки.

Прикрепил ТЗ.

Android
13 лет назад
indorio
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров