julivgan

Иван julivgan

 
39 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Drupal-сайты «под ключ», семантичная вёрстка

Создание сайтов «под ключ» на основе CMS Drupal 6 (вёрстка + прицепка к CMS + настройка модулей + программирование доп. модулей, если требуется).

Программирование под Drupal 6.

Кроссбраузерная, валидная семантичная вёрстка xHTML+CSS2.1 (с использованием CSS3 для современных браузеров)

Хорошее знание jQuery, кастомизация плагинов под конкретные задачи.

Умение работать с YandexMaps / GoogleMaps API.

Умение работать с API платежных систем.

Отзывы заказчиков

bagira2000
Наталия 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Табличная верстка
Хорошо выполненная работа. Все замечания по ходу работы были учтены. Сроки выполнения работы соблюдены на 99 %. Рекомендую.
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Верстка страницы
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Borisen
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Верстка дизайна
CSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!