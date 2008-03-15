Drupal-сайты «под ключ», семантичная вёрстка
Создание сайтов «под ключ» на основе CMS Drupal 6 (вёрстка + прицепка к CMS + настройка модулей + программирование доп. модулей, если требуется).
Программирование под Drupal 6.
Кроссбраузерная, валидная семантичная вёрстка xHTML+CSS2.1 (с использованием CSS3 для современных браузеров)
Хорошее знание jQuery, кастомизация плагинов под конкретные задачи.
Умение работать с YandexMaps / GoogleMaps API.
Умение работать с API платежных систем.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
16 лет назад
Хорошо выполненная работа. Все замечания по ходу работы были учтены. Сроки выполнения работы соблюдены на 99 %. Рекомендую.
$20
10 баллов
17 лет назад
JavaScript
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$20
10 баллов
17 лет назад
CSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!