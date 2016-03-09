Перенести РК из Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок348 просмотров

Есть РК в Яндекс Директ, нужно перенести в Google Adwords.

Google Ads
9 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

illmano
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Выполнено все очень быстро и качественно. Рекомендую!
Четко поставил задачу, оплата в срок. Надежный заказчик!

Заявки фрилансеров

illmano
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад