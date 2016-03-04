Сбор семантики колготки.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок188 просмотров

Нужен сбор семанта и настройка кампании в формате https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8SKwgANhy0lwPnV38x8xq39cwKUGnBZQ8pDqvyO_js/edit?ts=56d702f6#gid=956230358

Бриф от клиента

Просьба предложить сроки и стоимости за настройку.

9 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
К Сергею обратились за помощью по настройке РК в Google Adwords. По всем параметрам 5 из 5. Оцениваю объективно по тем этапам, какие проделаны. Планирую работать с Сергеем и дальше.
Отличный заказчик. Понятное и четкое ТЗ. Очень быстрая связь. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист по AdFox

    Необходим специалист по AdFox для настройки показа баннеров на площадке. В ответе на проект указывайте, пожалуйста, желаемую цену часа работы и/или стоимость выполнения проекта.

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проставить ссылки на ключевые запросы

    Нужно проставить ссылки на ключевые запросы в файле - например, запрос "Купить букет ирисов!" к нему нужно проставить ссылку с сайта на раздел Букеты с ирисами. Работать нужно в эксель файле. Ссылки проставлять сразу по ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ

    Нужно проанализировать РК в директе и сформировать предложения по улучшению их эффективности. Предложить способы увеличения конверсионного трафика из других источников. Жду оригинальности и креативности, предложения вроде "увеличить ставку" мне не нужны. Сайт bestmebelshop.ru

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить и оптимизировать контекстную РК

    Суть:  есть неудачный опыт рекламной кампании проводимой собственными силами. Итог: слит бюджет с непонятным эффектом. доступы предоставим для анализа Задача: 1) соптимизировать бюджет на 40% т.р. ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно настроить контекст.

    Здравствуйте, нужно настроить контекст на сайт. Кто сможет взяться пишите в скайп. Запросы есть, нужно написать объявления, настроить рекламную компанию и оптимизировать ее.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка рекламных компаний

    Доброго дня. Задачи стоят следующие: 1. Настроить Yandex Direct 2. Настроить Google AdWords Настроить Ремаркетинг и динамический ремаркетинг Нужно отслеживать конвенрсию по объявлениям и фильтровать их..убирая неликвидные ...

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рекламная кампания сайта

    Нужно организовать и проводить рекламную компанию регионального сайта закупок. Подробности в приложенном файле. В предложениях указывайте примерный бюджет рекламы и количество посетителей сайта (ежемесячно).

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тонкая настройка Гугланалитикса на сайте

    Требуется специалист для тонкой настройки аналитикса на сайте. От грамотного размещения кодов отслеживания, удаления дублей адресов и пр. Включая ремаркетинг, тонкую настройку отслеживания социальных кнопок и пр. Сайт небольшой, система самописная. Сейчас аналитикс работает, требуется ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад