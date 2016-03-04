Необходим специалист по AdFox для настройки показа баннеров на площадке. В ответе на проект указывайте, пожалуйста, желаемую цену часа работы и/или стоимость выполнения проекта.
Сбор семантики колготки.com.ua
Нужен сбор семанта и настройка кампании в формате https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8SKwgANhy0lwPnV38x8xq39cwKUGnBZQ8pDqvyO_js/edit?ts=56d702f6#gid=956230358
Просьба предложить сроки и стоимости за настройку.
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