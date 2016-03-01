Настроить и оптимизировать контекстную РК

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок219 просмотров

Суть:

 есть неудачный опыт рекламной кампании проводимой собственными силами.

Итог:

слит бюджет с непонятным эффектом. доступы предоставим для анализа

Задача:

1) соптимизировать бюджет на 40% т.р.

2) повысить эффективность кампании 

- изменение перечня слов, позиций, увеличение продолжительности стратегий, и пр

каналы: 

Яндекс Директ,

Гугл Адвордс

Маил ру

Нужно:

- условия по разовой настройке

- условия по сопровождению (фикс или % от бюджета)

9 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров