Нужно организовать и проводить рекламную компанию регионального сайта закупок. Подробности в приложенном файле. В предложениях указывайте примерный бюджет рекламы и количество посетителей сайта (ежемесячно).
Рекламная компания
Рекламная компания для http://b-plitka.ru/
Заявки фрилансеров
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