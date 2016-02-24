В гугл новости сайт добавить

Добрый день! Сайт Supermaster.by - биржа услуг. Нужна серьезная проработка компаний в Adwords по теме строительства и ремонта для привлечения заказчиков. Регион - Минск, Беларусь
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нужны консультации по добавлению сайта fortrader.org в гугл новости , опыт удачного добавления обязателен, примеры.
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