Ревизия сайта перед добавлением в партнерскую сеть Яндекс

Нужен исполнитель, кто может провести диагностику сайта перед добавлением в рекламную партнерку Яндекса. На сайт добавлена реклама от Адсенс. Пробовал добавиться в сеть Яндекса и отклоняют повторно без объяснения причин. Поэтому нужна такая диагностика с исправлением недочетов. сайт http://finansovyjgid.ru/ . Цену устанавливает фрилансер и окончательную цену оговариваем с реальным исполнителем.