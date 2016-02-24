Ревизия сайта перед добавлением в партнерскую сеть Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок208 просмотров

Нужен исполнитель, кто может провести диагностику сайта перед добавлением в рекламную партнерку Яндекса.  На сайт добавлена реклама от Адсенс. Пробовал добавиться в сеть Яндекса и отклоняют повторно без объяснения причин. Поэтому нужна такая диагностика с исправлением недочетов. сайт http://finansovyjgid.ru/ . Цену устанавливает фрилансер и окончательную цену оговариваем с реальным исполнителем.

9 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров