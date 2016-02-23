Не получается настроить AdSense. Нужна помощь в настройке Вот скрин. Ответ от Google: https://monosnap.com/file/bxShcbizK3hsCSwuTGo0XYtSxzeemI Жду вашу помощь!
Менеджер по контекстной рекламе (удаленно, без графика)
О себе: занимаюсь арбитражем трафика для популярных интернет-магазинов (электроника, одежда, детские товары) с помощью контекстной рекламы уже более 3 лет, иногда не хватает времени, поэтому ищу себе помощника.
Обязанности:
1. умение создавать и настраивать рекламные кампании и объявления
2. умение работать с минус-словами
3. умение грамотно подбирать ключевые слова.
4. связь в скайпе (текст)
Что вы получаете:
1. зарплату в usd или в рублях по курсу на ваш выбор
2. опыт работы в контекстной рекламе
3. свободный график (работаете когда хотите, главное задачи успевать делать в срок)
4. оплату можете получать ежедневно (webmoney)
Гарантии:
стаж на этой бирже
вебмани персональный аттестат БЛ 150+
Тестовый период: неделя (полностью оплачивается)
Приветствуются скриншоты ваших объявлений в директе, рассказ о вашем опыте в директе.
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