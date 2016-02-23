Менеджер по контекстной рекламе (удаленно, без графика)

О себе: занимаюсь арбитражем трафика для популярных интернет-магазинов (электроника, одежда, детские товары) с помощью контекстной рекламы уже более 3 лет, иногда не хватает времени, поэтому ищу себе помощника.

Обязанности:

1. умение создавать и настраивать рекламные кампании и объявления

2. умение работать с минус-словами

3. умение грамотно подбирать ключевые слова.

4. связь в скайпе (текст)

Что вы получаете:

1. зарплату в usd или в рублях по курсу на ваш выбор

2. опыт работы в контекстной рекламе

3. свободный график (работаете когда хотите, главное задачи успевать делать в срок)

4. оплату можете получать ежедневно (webmoney)

Гарантии:

стаж на этой бирже

вебмани персональный аттестат БЛ 150+

Тестовый период: неделя (полностью оплачивается)

Приветствуются скриншоты ваших объявлений в директе, рассказ о вашем опыте в директе.