Создать кампанию в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок211 просмотров

Нужно создать компанию в Яндекс Директ до 100 ключей, цену указывайте сами.

9 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Все быстро и качественно, Спасибо!
Отличный заказчик. Понятно ТЗ, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад