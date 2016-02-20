Требуется настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок215 просмотров

Добрый день, коллеги..

Регион и Ваше местонахождения не важен.

Работа УДАЛЕННАЯ, главное чтобы Вы были на связи, мобильно реагировали на ухудшения трафика и во время вносили корректировки.

Не интересует работа с агентствами, посредниками и тд. Принимаются предложения только от исполнителей которые глубоко погружены в эту тему.

Что нужно сделать:

1. Составить список из ключевиков в контексте

2. Создать продающие объявления по всем ключевикам

3. Полностью настроить рекламные кампании yandex.direct и google.adwords 

4. Настроить аналитику по анализу эффективности каждого посетителя

5. Настроить аналитику в целом по траффику, по всем ключевикам и объявлениям, какие дают высокий ROI, а какие просто сливают рекламный бюджет и посещения с которых дают отрицательный ROI

6. Составить список из дополнительных площадок, где вышеуказанная компания может получать клиентов. 

При успешном сотрудничестве предложим работать на постоянной основе.

Жду от потенциального исполнителя:

1. Стоимость работы

2. Срок выполнения

3. План работ (что будет сделано, с количественными показателями) 

4. Какая стратегия. Чем подробнее описание, тем больше шансов что выберу вас.

5. Почему должны выбрать вас?

P.S. ваш любимый фильм!?=)

9 лет назад
evgeni13
Евгений 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BabuinFreelance
Максим 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик, знает, что хочет и во время оплачивает) Будем работать)

Заявки фрилансеров

BabuinFreelance
Максим 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад