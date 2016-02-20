Требуется настройка контекстной рекламы

Добрый день, коллеги..

Регион и Ваше местонахождения не важен.

Работа УДАЛЕННАЯ, главное чтобы Вы были на связи, мобильно реагировали на ухудшения трафика и во время вносили корректировки.

Не интересует работа с агентствами, посредниками и тд. Принимаются предложения только от исполнителей которые глубоко погружены в эту тему.

Что нужно сделать:

1. Составить список из ключевиков в контексте

2. Создать продающие объявления по всем ключевикам

3. Полностью настроить рекламные кампании yandex.direct и google.adwords

4. Настроить аналитику по анализу эффективности каждого посетителя

5. Настроить аналитику в целом по траффику, по всем ключевикам и объявлениям, какие дают высокий ROI, а какие просто сливают рекламный бюджет и посещения с которых дают отрицательный ROI

6. Составить список из дополнительных площадок, где вышеуказанная компания может получать клиентов.

При успешном сотрудничестве предложим работать на постоянной основе.

Жду от потенциального исполнителя:

1. Стоимость работы

2. Срок выполнения

3. План работ (что будет сделано, с количественными показателями)

4. Какая стратегия. Чем подробнее описание, тем больше шансов что выберу вас.

5. Почему должны выбрать вас?

P.S. ваш любимый фильм!?=)