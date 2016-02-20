Добрый день! на основе готового материала шаблонизировать кампании по другим городам
Требуется настройка контекстной рекламы
Добрый день, коллеги..
Регион и Ваше местонахождения не важен.
Работа УДАЛЕННАЯ, главное чтобы Вы были на связи, мобильно реагировали на ухудшения трафика и во время вносили корректировки.
Не интересует работа с агентствами, посредниками и тд. Принимаются предложения только от исполнителей которые глубоко погружены в эту тему.
Что нужно сделать:
1. Составить список из ключевиков в контексте
2. Создать продающие объявления по всем ключевикам
3. Полностью настроить рекламные кампании yandex.direct и google.adwords
4. Настроить аналитику по анализу эффективности каждого посетителя
5. Настроить аналитику в целом по траффику, по всем ключевикам и объявлениям, какие дают высокий ROI, а какие просто сливают рекламный бюджет и посещения с которых дают отрицательный ROI
6. Составить список из дополнительных площадок, где вышеуказанная компания может получать клиентов.
При успешном сотрудничестве предложим работать на постоянной основе.
Жду от потенциального исполнителя:
1. Стоимость работы
2. Срок выполнения
3. План работ (что будет сделано, с количественными показателями)
4. Какая стратегия. Чем подробнее описание, тем больше шансов что выберу вас.
5. Почему должны выбрать вас?
P.S. ваш любимый фильм!?=)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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