Нужна скрытая реклама

Нужна настройка рекламной кампании для туркомпании www.suncitytravel.kz, создание рекламной кампании Туры на весенние каникулы: есть общая страница и страницы по направлениям (около 10 целевых страниц по странам http://suncitytravel.kz/turyi-na-osennie-kanikulyi/). Необходимо сделать минимум по 10-15 объявлений по ...