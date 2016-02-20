Перенос я директ на google adwords + настройка целей

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Завершен7 заявок184 просмотра

Перенос существующих компаний с я директа в гугл + настройка google analitic у всех цель корзина - цель заказ

Всего кома

Компаний 1 - 584 обьявления гео-СПБ

Компания 2 - 584 обьявления гео-Москва

Компания 3 - 584 обьявления гео-Россия -москва-спб

Компаний 4 - 48 обьявления гео-СПБ

Компания 5 - 48 обьявления гео-Москва

Компания 6 - 48 обьявления гео-Россия -москва-спб

Компаний 7 - 17 обьявления гео-СПБ

Компания 8 - 17 обьявления гео-Москва

Компания 9 - 17 обьявления гео-Россия -москва-спб

Компаний 10 РСЯ - 6 обьявления гео-СПБ 

Компания 11 РСЯ - 6 обьявления гео-Москва

Компания 12 РСЯ - 6 обьявления гео-Россия -москва-спб

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Интересует цена+сроки=соотношение

С меня исходники директа+гугл аккаунт

Google Ads
9 лет назад
armcoach
Филипп 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
9 лет назад
$50
2 дня
Оценил бы на 10+ работу Спасибо за работу
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
9 лет назад