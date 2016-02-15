Настройка контекстной рекламы в Гугл эдвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт11 заявок180 просмотров

Нужна  настройка рекламной кампании для туркомпании www.suncitytravel.kz, создание рекламной кампании Туры на весенние каникулы: есть общая страница и страницы по направлениям (около 10 целевых страниц по странам http://suncitytravel.kz/turyi-na-osennie-kanikulyi/). Необходимо сделать минимум по 10-15 объявлений по каждому направлению и для общей страницы. Настроить оптимальные ключевики и минус-слова.

9 лет назад
marina240174
51 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров