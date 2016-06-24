Организовать рекламную кампанию для сервиса. Регионы: Европа, США.

Долго искал исполнителя на данную задачу. Перебрал несколько человек. Ни один не довел задачу до конца. Многие даже не хотели браться. Ирина тоже изначально сомневалась, но по итогу, все же взялась за наш проект, чему мы очень рады. Первая попытка была не совсем удачная, нл исполнитель нн сдавался и предложилособбый вариант исполнения. Было принято решение довериться. По итогу, все получилось! Компания запущена, клиенты добавляются. Спасибо огромное за выполненную задачу, за постоянную коммуникацию, за ответственное отношение. Без вас ничего не получилось бы. p.s. Ирина также помогала использовать промо коды, наработанные ею для получения сооьвествующих бонусов. В общем, рекомендую обеими руками!