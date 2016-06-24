Организовать рекламную кампанию для сервиса. Регионы: Европа, США.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок215 просмотров

Создать рекламную компанию сервиса для США и Европы. Приоритет - контекстная реклама, а именно: подбор ключей + написание объявлений для Google Adwords + прохождение модерации + настройка на нашем аккаунте. Рассмотрим также другие варианты продвижения. 

Google Ads
9 лет назад
maxstor2004
Виталий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
24 дня назад
9 лет назад
$250
14 дней
Долго искал исполнителя на данную задачу. Перебрал несколько человек. Ни один не довел задачу до конца. Многие даже не хотели браться. Ирина тоже изначально сомневалась, но по итогу, все же взялась за наш проект, чему мы очень рады. Первая попытка была не совсем удачная, нл исполнитель нн сдавался и предложилособбый вариант исполнения. Было принято решение довериться. По итогу, все получилось! Компания запущена, клиенты добавляются. Спасибо огромное за выполненную задачу, за постоянную коммуникацию, за ответственное отношение. Без вас ничего не получилось бы. p.s. Ирина также помогала использовать промо коды, наработанные ею для получения сооьвествующих бонусов. В общем, рекомендую обеими руками!
Приятно работать с Виталием - постоянно на связи, готов экспериментировать, внедрять оптимальные пути решения задач. Оплата своевременная. Очень корректный и приятный заказчик - рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
24 дня назад
9 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама