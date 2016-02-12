Настройка директа

$62
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок135 просмотров

настроить кампанию на 1000 запросов(всего- все 3 тематики)

все по правилам - 1 запрос = 1 объявление

с использованием utm меток

быстрых ссылок, заполненной карточки контактов

тематики: картинг центр, корпоративы в картинг центре, тимбилдинг, дни рождения, соревнования по картингу, детские дни рождения, спорт-бар, спортивные онлайн трансляции

все объявления разбить на 3 темы:

картинг, корпоративный, праздники

3 кампании на поиск, 3 на рся

есть аудио записи от собственника, с подробным описанием преимуществ центра и т.п. которые нужно будет учесть при написании объявлений

9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров