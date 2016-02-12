Настройка директа

Дизайнер есть. Нужно помочь разработать концепцию e-mail рассылок. Что будет в содержании, как часто будут выходить и так далее. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели. Все необходимые цифры по текущим рассылкам предоставлю. Нужно их проанализировать и ...