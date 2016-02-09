Создать кампанию в яндекс директе

Анастасия прекрасно справилась со поставленной задачей - сделала рекламу в директе быстро и качественно. Уточняющих вопросов, конечно, было много, зато видно, что человек докапывается до сути и ему не безразлично что он делает. Спасибо Анастасии за проделанную работу, если будет еще потребность, обязательно обращусь к ней еще!