Создать кампанию в яндекс директе

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Завершен2 заявки155 просмотров

на сайт пластик.рф

9 лет назад
Dimas_125
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Анастасия прекрасно справилась со поставленной задачей - сделала рекламу в директе быстро и качественно. Уточняющих вопросов, конечно, было много, зато видно, что человек докапывается до сути и ему не безразлично что он делает. Спасибо Анастасии за проделанную работу, если будет еще потребность, обязательно обращусь к ней еще!
Хороший заказчик, отлично сработались.

Заявки фрилансеров

N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад