Разработка логики e-mail рассылок

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Дизайнер есть. Нужно помочь разработать концепцию e-mail рассылок. Что будет в содержании, как часто будут выходить и так далее. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели. Все необходимые цифры по текущим рассылкам предоставлю. Нужно их проанализировать и улучшить.

9 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров