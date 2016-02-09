Настроить и запустить Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт28 заявок305 просмотров

Необходимо грамотно настроить и запустить контекст гугла, тематика фильтры для воды. Четко отобрать минус-слова, сделать максимально коммерческие ключи, оптимально настроить время  и регион показов рекламы! 

Бюджет более 5000/мес

Google Ads
9 лет назад
octorol
Роман 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров