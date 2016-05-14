Разместить сайт в виде комментариев или отзывов на тематических форумах или блогах. Также на общетематических, но не заспамленных! Сайт по продаже фильтров для воды
- $20Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
- синхронизация opencart с Retail CRM - коррекция программной части сайта - установка модулей в ходе необходимостиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Исходя из старого логотипа (аттач), создать новый цвет: мягкий голубой плоский дизайн замена в лого домена на rolfis.ua (другой вариант надписи "pride of water")Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
Запуск adwords для 2 сайтовКонтекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо грамотно настроить и запустить контекст гугла, тематика фильтры для воды. Четко отобрать минус-слова, сделать максимально коммерческие ключи, оптимально настроить время и регион показов рекламы! Бюджет более 5000/месКонтекстная реклама28 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнить сайт: - частичный рерайт - качественные картинки - title и description - перелинковка карточек товараНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Ищем на аутсорсе опытного человека для продажи товаров (Фильтры для воды и комплектующих) в Facebook и Одноклассниках сайт: http://rolfis.com.ua [/b]Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен программист с опытом работы с админкой Diafan http://www.diafan.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно написать 15-20 статей, тематика фильтры для воды, очистка воды. Уникальность не менее 95% с качественными изображениямиКопирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Настройка аналитики на действующий интернет-магазин, для рационального распределения рекламного бюджета!Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключить к сайту (движок Diafan) CRM систему RatailИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад