Тематика авто-детали 9 марок Лендинг
Настройка и оптимизация контекстной рекламы для сайта
Здравствуйте! Ищем подрядчика для настройки и ежемесячной оптимизации РК в Google.
Сайт: www.okkocapital.com
География: Киев, через несколько месяцев - вся Украина.
Количество ключевых слов: около 30.
Бюджет на клики небольшой - 3-4 тыс.грн.
Жду предложений. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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