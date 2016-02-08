Настройка и оптимизация контекстной рекламы для сайта

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Закрыт10 заявок241 просмотр

Здравствуйте! Ищем подрядчика для настройки и ежемесячной оптимизации РК в Google.

Сайт: www.okkocapital.com

География: Киев, через несколько месяцев - вся Украина.

Количество ключевых слов: около 30.

Бюджет на клики небольшой - 3-4 тыс.грн.

Жду предложений. Спасибо.

 

9 лет назад
Varlamova_Olesya
Олеся Кравцова 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров